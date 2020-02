ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പാര്‍ലമെന്റിനെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രാജ്യവ്യാപകമായി എൻആർസി നടപ്പാക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു വിശദീകരണം. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായിയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചത്.



അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭ നിര്‍ത്തിവച്ചു. നിലവിൽ എൻആർസി അസമിൽ മാത്രമാണു നടപ്പാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടു മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കേരളം, പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എൻആർസിക്കും എൻപിആറിനുമെതിരെ എതിർപ്പ് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



English Summary: No decision yet to prepare NRC at national level: MoS Home