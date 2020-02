ക്വാലലംപുർ ∙ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകളെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കരുതെന്ന മലേഷ്യയുടെ നിലപാടിനു പിന്തുണയുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ. സംസ്കരിച്ച പാമോയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ നിലയില്ലാക്കയത്തിലായ മലേഷ്യയെ കരകയറ്റാൻ ഉയർന്ന തോതിൽ സംസ്കരിച്ച പാമോയിൽ വാങ്ങുമെന്നു മലേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ തുർക്കിയും മലേഷ്യയും സ്വീകരിച്ച പാക്ക് അനുകൂല നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുമ്പോൾ, മലേഷ്യയിൽനിന്നുള്ള പാമോയിൽ ഇറക്കുമതി ക്രമാതീതമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ ഉപകരിക്കുമെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നതായി നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടും പാമോയിൽ ആണ്. ഇന്തൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രതിവർഷം 9 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം പാമോയിൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. മലേഷ്യൻ പാമോയിൽ ബോർഡിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2019 ലെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം പാമോയിൽ വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യയാണ്– 3.9 ദശലക്ഷം ടൺ. കഴിഞ്ഞ വർഷം പാക്കിസ്ഥാൻ 1.1 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം പാം ഓയിലാണ് മലേഷ്യയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയത്.

ഇന്ത്യൻ നിലപാടുകൾ മലേഷ്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിനുതന്നെ വെല്ലുവിളിയായതോടെയാണ് ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി കൂട്ടുമെന്ന പാക്ക് പ്രഖ്യാപനം. വാണിജ്യ പ്രഖ്യാപനം എന്നതിനെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനം എന്ന നിലയിലാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഇമ്രാന്റെ പ്രസ്താവനയെ വിലയിരുത്തിയതും. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി കൊമ്പുകോർക്കാനില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് മലേഷ്യ നൽകിയതും. ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ താത്കാലികം മാത്രമാണെന്നും രമ്യമായി പരിഹരിക്കുമെന്നും മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിർ മുഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചു.

മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിർ മുഹമ്മദ്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

കശ്മീർ വിഷയത്തിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലും ഇന്ത്യൻ താത്പര്യങ്ങൾ മാനിക്കാതെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മലേഷ്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് തകർത്തു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകിയത്. സംസ്കരിച്ച പാമോയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ മലേഷ്യ പ്രതിരോധത്തിലായി.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യ അതിക്രമിച്ചു കയറി കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന മഹാതിർ മുഹമ്മദിന്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മലേഷ്യയുടെ പ്രധാന വരുമാനമായ പാമോയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ ആദ്യം ആലോചിച്ചത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലും മലേഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു.

മലേഷ്യയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന വിഷയം വിദേശകാര്യ, വാണിജ്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തു. മഹാതിറിന്റെ വിമർശനത്തോടുള്ള പ്രതികരണമെന്ന നിലയിൽ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം മലേഷ്യയിൽനിന്നുള്ള പാമോയിൽ ഇറക്കുമതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

മലേഷ്യയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഐടി ഹാർഡ്‌വെയറുകളുടെ ഗുണമേന്മ കർശനമായി വിലയിരുത്താനും നിർദേശമുയർന്നു. വിവാദ മതപ്രഭാഷകൻ സാക്കിർ നായിക്കിനു മലേഷ്യ അഭയം നൽകിയതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയിലെ ഭീകരസംഘങ്ങൾക്ക് ആശയപ്രചോദനം നൽകിയെന്നാരോപിച്ചാണു സാക്കിർ നായിക്കിനെതിരെ ഇന്ത്യ കേസെടുത്തത്. കശ്മീർ വിഷയത്തിനു പുറമേ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ കൂടി മഹാതിർ ഇന്ത്യയെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതോടെ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമായി.

ഇന്തൊനീഷ്യയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ പാമോയിൽ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതോടെ മലേഷ്യ വെട്ടിലായി. ഇന്ത്യ പാമോയിൽ വാങ്ങുന്നത് വർധിപ്പിച്ചാൽ പകരമായി ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പഞ്ചസാര വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യ നിലപാട് എടുത്തതോടെ ഒരു മുഴം മുൻപേ എറിഞ്ഞു മലേഷ്യ. എം‌എസ്‌എം മലേഷ്യ ഹോൾഡിങ്സ് ബെർഹാദ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 200 ദശലക്ഷം റിംഗിറ്റ് (49.20 ദശലക്ഷം ഡോളർ) വിലമതിക്കുന്ന 1,30,000 ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. 88,000 ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വാങ്ങിയതാണ് കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന ഇടപാട്. ഇന്റർനാഷനൽ ഷുഗർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺ റിഫിനിറ്റീവ് ഐകോണിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2019 ൽ 1.95 ദശലക്ഷം ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര മലേഷ്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കിടയിലും മയപ്പെടാൻ ഇന്ത്യ തയാറായിരുന്നില്ല. പാക്ക് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ രോഷം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ചിന്തയാവാം പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ താത്‌കാലികം മാത്രമാണെന്നു പറയാൻ മഹാതിർ മുഹമ്മദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും. കടുത്ത ഇന്ത്യാവിമർശന നിലപാടെടുക്കാൻ മലേഷ്യയ്ക്കുമേൽ ചൈനയുടെയോ പാക്കിസ്ഥാന്റെയോ സമ്മർദമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന നിഗമനമാണ് മലേഷ്യയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൗശലങ്ങൾ കൈവശമുള്ള മുതിർന്ന നേതാവാണു മഹാതിർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പോലെ വലിയൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും തന്റെ രാജ്യത്തിനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ചെറുരാജ്യമായ മലേഷ്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യ കാര്യമായൊന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നില്ല. അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കാനാകണം, ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മലേഷ്യൻ സർക്കാർ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതും.



English Summary: Malaysia says palm oil dispute with India 'temporary', to be resolved amicably between two nations