ഹോങ്കോങ്ങിൽ കൊറോണ രോഗി മരിച്ചു; ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് രണ്ടാം മരണം

ഹോങ്കോങ്∙ ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് രണ്ടാമത് മരണം. ഹോങ്കോങ്ങിലാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചത്. 39 വയസ്സുകാരനായ പുരുഷനാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ മരിച്ചത്. ചൈനയിലെ വുഹാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയതെന്നു ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിലിപ്പീൻസിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. ചൈനയ്ക്കു പുറത്തു കൊറോണ ബാധയേറ്റു മരിക്കുന്ന ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം കൊറോണ ബാധിച്ച് ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 425 ആയി ഉയർന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ചൈനയിൽ 64 മരണങ്ങളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മരിച്ചവരെല്ലാം ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലെ താമസക്കാരാണ്.



രോഗം കണ്ടെത്തിയവരിൽ 492 പേരുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും ചൈനീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചൈനയ്ക്കു പുറത്തും രോഗം പടരുന്നതു തുടരുകയാണ്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ തിങ്കളാഴ്ച 15 പേർക്കു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മക്കാവുവിൽ 8 പേർക്കും തായ്‍വാനില്‍ പത്തു പേർക്കും വൈറസ് ബാധയേറ്റതായി കണ്ടെത്തി.



English Summary: Patient infected with coronavirus has died in Hong Kong: authorities