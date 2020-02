ചൈനയിൽനിന്ന് എത്തിയവർ വീണ്ടും വിദേശത്തേക്കു കടന്നു; കോഴിക്കോട്ട് അന്വേഷണം

കോഴിക്കോട്∙ ചൈനയില്‍നിന്ന് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ നിര്‍ദേശം അവഗണിച്ച് വിദേശത്തേക്കു കടന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഇവരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയതായി ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു. വീടുകളില്‍ കഴിയുന്നവരു‍ടെ നീക്കം മനസിലാക്കാന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരുള്‍പ്പെടുന്ന സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു.



ചൈനയില്‍നിന്നെത്തിയ 60 പേരാണ് കോഴിക്കോട് നഗരപരിധിയിലുള്ളത്. ഇവരില്‍ 58 പേരും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശത്തേക്കു കടന്നത്. ഇവരെ കണ്ടെത്തി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഡിഎംഒ പറഞ്ഞു.



പ്രാദേശികമായി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തദ്ദേശീയരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റിക്കു രൂപം നല്‍കും. ബോധവല്‍ക്കരണ നടപടികള്‍ മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനും പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലയില്‍ 310 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും ബീച്ചാശുപത്രിയിലുമായി ചികില്‍സയിലുള്ള നാലുപേരില്‍ ആര്‍ക്കും കൊറോണ ബാധയില്ല. ഇവര്‍ വൈകാതെ ആശുപത്രി വിടും.

English Summary: Two Persons returned from china now missing, amidst Coronavirus scare, Kozhikode