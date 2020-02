ബെംഗളൂരുവിൽ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്ന മകളും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറായ മകളും കാമുകനും പിടിയിൽ. രാമമൂർത്തിനഗർ അക്ഷയനഗറിൽ താമസിക്കുന്ന സി.അമൃത (33), കാമുകൻ ശ്രീധർ റാവു (35) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ദ്വീപിൽനിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയതെന്ന് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എം.എൻ.അനുചേത് പറ‍ഞ്ഞു. ഇവരെ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിച്ച് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും.

കൊലപാതകത്തിനുശേഷം അമൃത ബൈക്കിൽ യുവാവിനൊപ്പം പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിനാണ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അമ്മ നിർമല (54)യെ അമൃത കുത്തിക്കൊന്നത്. തടയാൻ ശ്രമിച്ച സഹോദരൻ ഹരീഷി (31)നെയും കുത്തി. ഇയാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

ദാവനഗരൈ സ്വദേശിയായ നിർമല ആറ് വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് മരിച്ചതോടെയാണ് രാമമൂർത്തിനഗറിൽ അമൃതയ്ക്കൊപ്പം താമസം ആരംഭിച്ചത്. ഹരീഷിന് ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി ലഭിച്ചതോടെ അങ്ങോട്ടു പോകുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു നിർമല. അമൃതയെടുത്ത 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവു മുടങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച് അമ്മയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഹരീഷ് ഇടപെട്ട് തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ചതിനുശേഷം അമ്മയും മകളും ഒരു മുറിയിലാണ് ഉറങ്ങിയത്. പുലർച്ചെ നാലിന് ഉണർന്ന അമൃത അടുക്കളയിൽനിന്ന് കത്തിയെടുത്ത് അമ്മയെ കുത്തുകയായിരുന്നു. അലർച്ച കേട്ട്, അടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്ന ഹരീഷ് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മയെയാണു കണ്ടെത്തിയത്. തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഹരീഷിനു കുത്തേറ്റത്. അവിവാഹിതയാണ് അമൃത.



English Summary: Bengaluru Daughter Who Murdered her Mother Caught with Boyfriend