പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ യുഎസ് ജനസംഖ്യയെക്കാൾ കൂടുതൽ: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ യുഎസ് ജനസംഖ്യയെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ശ്രീലങ്കയിലെ ജനസംഖ്യയെക്കാൾ കൂടുതൽ വീടുകൾ പാവങ്ങൾക്കായി നിർമിച്ചു നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദ്വാരകയിൽ നടന്ന ബിജെപി റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മോദി.

പൗരത്വ നിയമം, 370ാം വകുപ്പു ഭേദഗതി, ദേശരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കു പിന്തുണ നൽകുന്ന സർക്കാരാണു ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തേണ്ടത്. രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ എതിരാളികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നവരെ നാടിനു വേണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Centre has opened more bank accounts for the poor people than the population of US, says PM Modi