കൊല്ലത്ത് അസം സ്വദേശികൾ ഏറ്റുമുട്ടി; ഒരാൾ കഴുത്തിനു വെട്ടേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടു

കൊല്ലം ∙ അഞ്ചലിൽ അസം സ്വദേശികള്‍ തമ്മിൽ താമസസ്ഥലത്തു വച്ചുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരാള്‍ കഴുത്തിനു വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു. കഴുത്തിനു പരുക്കുകളോടെ മറ്റൊരാളെ പൊലീസ് പിടികൂടി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ ചന്തമുക്കിലെ കെട്ടിടത്തിലാണു സംഭവം.

അസം സ്വദേശി അബ്ദുൽ മടിനാണ് (19) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴുത്തിനും മുഖത്തും വെട്ടേറ്റു. കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന അസം സ്വദേശി ജലാല്‍ ഉടിനാണു (26) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ കഴുത്തില്‍ മുറിവുണ്ട്. ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി ഇവര്‍ ഒന്നിച്ചാണു താമസം.

വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഏറ്റുുമുട്ടിയെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം. ഇതരസംസ്ഥന തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞു പ്രദേശത്ത് വന്‍ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Clash Between two Assam persons at Kollam, One Died