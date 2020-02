ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ വിട്ടയയ്ക്കണം; ലോക്സഭയിൽ ബഹളം, ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മുകശ്മീരിൽ തടവിലുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എംപിയുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ബഹളത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ ഓം ബിർല അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ശൂന്യവേളയിൽ സുരേഷ് ഈ വിഷയമുന്നയിച്ചു. പ്രസംഗം മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപേ സ്പീക്കർ അടുത്തയാളെ വിളിച്ചതോടെ യുപിഎ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പിന്നീട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങളും ഇടത് അംഗങ്ങളും യുപിഎക്കൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയി.

രാവിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സഭയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് ട്രസ്റ്റുണ്ടാക്കാനും ശ്രീരാമ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചതിനു ചുറ്റുമുള്ള 67 ഏക്കർ ട്രസ്റ്റിനു കൈമാറാനും കാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരമാണ് ഇതെന്നും 5 ഏക്കർ ഭൂമി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് പള്ളിയുണ്ടാക്കാൻ കൈമാറാൻ യുപി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സഭ തുടങ്ങിയ ഉടനെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കം നേരിടാൻ പ്രതിപക്ഷവും സജ്ജമായിരുന്നില്ല. സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അപമാനിച്ച വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു പറയണമെന്ന് തുടക്കത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം തുടർന്നതോടെ നിശബ്ദരായി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഭരണപക്ഷം ജയ് ശ്രീറാം വിളികളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

പ്രത്യക്ഷ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയവർക്ക് പിഴയില്ലാതെ നികുതിയടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡയറക്ട് ടാക്സ് വിവാദ് സെ വിശ്വാസ് ബിൽ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചു. നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച സഭയിൽ തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചകൾക്കു വ്യാഴാഴ്ച മറുപടി പറയും.

English Summary: Congress staged walk out in Lok Sabha earlier today, demanding the release of Farooq Abdullah