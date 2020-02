ശബരിമലയിൽ നാണയമെണ്ണാൻ 250 ജീവനക്കാർ; മൊത്ത വരുമാനം 275 കോടി കടന്നേക്കും

ശബരിമല ∙ സന്നിധാനത്തെ ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നാണയങ്ങൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങി. ദേവസ്വം എക്സിക്യുട്ടിവ് ഓഫിസർ വി.എസ്.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, പത്തനംതിട്ട ദേവസ്വം ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറും ഭണ്ഡാരം സ്പെഷൽ ഓഫിസറുമായ കൃഷ്ണകുമാർ വാരിയർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 150 ജീവനക്കാരാണ് നാണയം എണ്ണുന്നത്. ഭണ്ഡാരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ വഴി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് വിഭാഗം ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

250 ജീവനക്കാരെയാണ് നാണയം എണ്ണാനായി നിയോഗിച്ചത്. അതിൽ 100 പേർ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. പമ്പയ്ക്ക് ബസ് സൗകര്യം കുറവായതാണ് ഇതിനു കാരണമായി പറയുന്നത്. മണ്ഡല–മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കാണിക്കയായി തീർഥാടകർ സമർപ്പിച്ച നാണയങ്ങളാണു ഭണ്ഡാരത്തിലെ 3 ഭാഗത്തായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാണയത്തിന്റെ വലിയ ശേഖരം ഉള്ളതിനാൽ കുംഭ മാസ പൂജ പൂർത്തിയാക്കി നടഅടയ്ക്കുന്ന 18ന് മുൻപ് മുഴുവനും എണ്ണി തീർക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ആകെ വരുമാനം 263.46 കോടി രൂപയാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 95.35 കോടി രൂപ കൂടുതലാണ്. നാണയങ്ങൾ എണ്ണി തീരുമ്പോൾ ആകെ വരുമാനം 275 കോടി എങ്കിലും കടക്കുമെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരം തുറന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യത്തിനായി സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രി തുറക്കണമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സൗകര്യം ക്രമീകരിക്കണമെന്നും പൊലീസിനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

English Summary: Counting of coins at started at Sabarimala