കൊറോണ: സൂറത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു മുങ്ങി

സൂറത്ത് ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി രക്തസാംപിൾ നൽകാതെ കടന്നുകളഞ്ഞു. സൂറത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്നുകാരനാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആരെയും അറിയിക്കാതെ പോയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും പൊലീസിനെയും അറിയിച്ചതോടെ രക്തസാംപിൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കുടുബാംഗങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തു.

അണുബാധയുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയത്താലാകും ആരെയും അറിയിക്കാതെ അദ്ദേഹം പോയതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്. അയാൾ തിരിച്ചെത്തി രക്തസാംപിളുകൾ നൽകാൻ തയാറായെങ്കിലേ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനാകൂവെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ജനുവരി 19 നാണ് ഇയാൾ ചൈനയിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയത്. അതേസമയം ഗുജറാത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു പേരിൽ മൂന്നു പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റ‌ീവാണ്.‌

ചൈനയിൽ നിന്നു കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഗുജറാത്തിൽ എത്തിയ 769 യാത്രക്കാരിൽ 622 പേരെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. അഹമ്മദാബാദിൽ 195 പേരും മെഹ്സാനയിൽ 70 പേരും രാജ്കോട്ടിൽ 47 പേരുമാണു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

English Summary : Man in Surat hospital for suspected nCoV infection slips away