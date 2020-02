ന്യൂസിലൻഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം: വീടുകൾ ഒഴിയാൻ നിർദേശം

വെല്ലിങ്ടൻ∙ ന്യൂസിലൻഡിലെ സൗത്ത് ഐലൻഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും കനത്ത മഴയും കാരണം നൂറുകണക്കിന് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ദിവസങ്ങളോളമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വീടുകൾ ഒഴിയണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾക്കു നിർദേശം നൽകി. നദികൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണെന്നും വൈദ്യുതി വിതരണം നിർത്തിവച്ചതായും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രദേശത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിൽ‌ഫോർഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ അഞ്ഞൂറോളം വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ ചിലരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു. ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചതിനാൽ മേഖലയിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ധാരാളം ആളുകളെ വീടുകളിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. പലരുടെയും സ്വത്തുവകകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സൗത്ത് ലാൻഡ് പട്ടണങ്ങളായ ഗോറില, മാത്തൗറ, വിൻഹാം, റിവർസ്‌ഡേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഒഴിയാൻ നിർദേശം നൽകി. കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പ്രദേശത്തെ സംസ്ഥാനപാതകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കർഷകർക്ക് കന്നുകാലികളെ മാറ്റാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: New Zealanders asked to evacuate as torrential rains ravage parts of South Island