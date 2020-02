തിരുവനന്തപുരം∙ ഒന്നാം തീയതി ബാറുകളും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത മദ്യവില്‍പനശാലകളും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഫോര്‍ സ്റ്റാര്‍, ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലുകളുടെ ദൂരപരിധി 50 മീറ്ററായി കുറച്ചതു മൂലം സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്‌നമുണ്ടായിട്ടില്ല.

കള്ളുഷാപ്പുകള്‍, ത്രീ സ്റ്റാര്‍ ബാറുകള്‍, ബെവ്റിജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ എന്നിവയുടെ ദൂരപരിധി മുന്‍പു നിശ്ചയിച്ചതാണെന്നും ഇതില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മദ്യനിരോധനമല്ല, ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കലാണ് ഇടതു സര്‍ക്കാറിന്റെ നയം. നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയ മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തു മദ്യ ഉപയോഗത്തില്‍ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല.

2014–15 ല്‍ ബാര്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ പൂട്ടിയ കാലത്ത് 220.58 ലക്ഷം കെയ്‌സ് മദ്യമാണ് കേരളത്തില്‍ വിറ്റത്. എന്നാല്‍ ബാറുകള്‍ തുറന്ന 2018–19 കാലത്ത് 216.34 ലക്ഷം കെയ്‌സാണ് മദ്യ ഉപയോഗം. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹൈടെക്ക് സൈബര്‍ സെല്‍ രൂപീകരിക്കും. വ്യക്തികള്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതു തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കിറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: No plan to open bar in first day of month: Excise Minister