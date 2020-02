പാലാരിവട്ടം പാലം കടക്കുമോ യുഡിഎഫ്; ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്?

കൊച്ചി ∙ പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിജിലൻസിനു ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയത് ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനും യുഡിഎഫിനും തിരിച്ചടിയാകും. അറസ്റ്റ് ഉടനെയുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീതി ഉയർന്നപ്പോൾപോലും താൻ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് ഇനി എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണു രാഷ്ട്രീയ കേരളം. അന്വേഷണത്തോടു പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്നും ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഗവർണറുടെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ പ്രതികരണം. കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ളതു പോലെയാകില്ല ഇനി എന്നാണു നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പാലാരിവട്ടം പോലെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായ അഴിമതിക്കേസ് വിഷയത്തെ ഇടതുമുന്നണി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളയില്ലെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലാരിവട്ടം മുഖ്യവിഷയമാക്കിയ ഇടതുമുന്നണി, യുഡിഎഫിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ തുടർന്നും ഇതേ ആയുധമെടുക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പാലത്തിൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന കരാറുകാരുടെ സംഘടനയുടെ ആവശ്യത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരിട്ട സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിലും നേരിടുമെന്ന നിലപാട് തുടരുകയാണ്. പാലം ലോഡ്ടെസ്റ്റ് നടത്തി വിജയിച്ചാൽ അഴിമതി ആരോപണവും ബലക്ഷയവുമെല്ലാം ദുർബല വാദങ്ങളാകുമെന്ന് സർക്കാർ ഭയക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ആരോപണം.



പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ നിർമാണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആർഡിഎസ് കമ്പനിക്ക് കരാർ ലഭിക്കാൻ ടെൻഡറിലും റജിസ്റ്ററിലും ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടു കാട്ടിയെന്നാണ് മന്ത്രിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. ചട്ടം പരിഗണിക്കാതെ കമ്പനിക്ക് 8.25 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകിയെന്നും ഇതിന്റെ പലിശ വാങ്ങുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നുമാണ് മറ്റ് ആരോപണങ്ങൾ. വിജിലൻസ് ഇതിനകം തന്നെ കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലുള്ള മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ടി.ഒ.സൂരജ്, ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ നൽകിയ മൊഴികൾ വളരെ ശക്തമാണ്.



ഗവർണറുടെ അനുമതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം പോയേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ മുതൽ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെയും മുസ്‍ലിം ലീഗിന്റെയും ശ്രമം. സർക്കാർ ഭാരപരിശോധന നടത്താത്തതും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കു കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലും, താൽക്കാലികമായെങ്കിലും പാലം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നും ചിലരെ കേസിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതെന്നുമാണു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്റെ നിലപാട്.



