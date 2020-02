ധനമന്ത്രിയുടെമേല്‍ കുറ്റം ചുമത്താൻ മോദി ശ്രമിക്കുന്നു: ബജറ്റിനെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെമേൽ ചുമത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കുറ്റം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തലപുകഞ്ഞാലോചിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി, നിർമലാജി അവതരിപ്പിച്ച ഉപയോഗശൂന്യമായ ബജറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. മുഴുവൻ കുറ്റവും അവരുടെമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുക. പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: PM seeking to use budget to sack Sitharaman: Rahul Gandhi