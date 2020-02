പാലക്കാട് ∙ കെ‍ാറേ‍ാണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയവരെ വൈദ്യപരിശേ‍ാധന്യ്ക്ക് എത്തിക്കാനും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും പെ‍ാലീസും രംഗത്ത്. ജനമൈത്രി പെ‍ാലീസിന്റെ സഹായത്ത‍ാടെയാണ് ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയെന്ന് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു. ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അടിയന്തര സഹായങ്ങളും നൽകും. മടങ്ങിവന്നവരെക്കുറിച്ച് തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ സഹായത്തേ‍ാടെയാണു വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്.

മടങ്ങിവന്നവരും ബന്ധുക്കളും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെയും കുറിച്ചുള്ള പരമാവധി വിവരങ്ങൾ, അവരുടെ സ്ഥലം, വീട്ടുപരിസരം, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ, ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പിന് അപ്പപ്പേ‍ാൾ വിവരം നൽകാനാണ് പെ‍ാലീസിനുള്ള നിർദേശം. രേ‍ാഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയകാര്യം പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുന്നവരെ നേരിട്ടു സമീപിക്കും. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെക്കുറിച്ചു ഡിഎംഒയ്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടർക്കുമാണു റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകുക. ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച്, സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ തലത്തിൽ ക്രേ‍ാഡീകരിച്ചാണു കൈമാറുക.

English Summary: Police helping to admit people from china to hospital