ജയ്പുർ ∙ റോബർട്ട് വാധ്‌രയ്ക്ക് എതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതു രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി മാർച്ച് അഞ്ചിലേക്കു മാറ്റി. വാധ്‌രയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണു ഹൈക്കോടതിയുടെ ജോധ്പുർ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം.

വാധ്‌രയും അമ്മ മൗറീൻ വാധ്‌‌രയും പങ്കാളികളായ സ്കൈലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസ്. ജാമ്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ കേസ് മാറ്റിവയ്പിക്കുന്നതെന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആർ.ഡി.രസ്തോഗി വാദിച്ചു.

English Summary : Robert Vadra case to be heard at March 5