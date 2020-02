ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരരെ നേരിടാവുന്ന റോബട്ടുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൃദു കാന്ത് പാഠക്. ഇവയ്ക്ക് എകെ 47, ഐഎൻഎസ്എഎസ് തുടങ്ങിയ തോക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Robot to fight terrorists, on preparation says Scientist