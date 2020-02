കനയ്യ കുമാറിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; നാലു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാമത്

പറ്റ്ന ∙ ജെഎൻയു മുൻ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ നേതാവും സിപിഐ നേതാവുമായ കനയ്യ കുമാറിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു മടങ്ങവെ ബിഹാറിലാണ് 33കാരനായ കനയ്യയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സുപോൾ ജില്ലയിൽനിന്നും സഹർസയിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു വാഹനവ്യൂഹം.

പ്രാദേശിക ചന്തയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു സംഘമാളുകൾ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു. ചില്ലുകൾ തകർന്നും മറ്റും വാഹനങ്ങൾക്കു നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. നാലു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണു കനയ്യയും സംഘവും നേരിട്ടത്. ബിഹാറിലെ സരൺ ജില്ലയിലെ കോപ ബസാറില്‍ ചപ്ര-സിവാൻ പാതയിലൂടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു നേരത്തെ ആക്രമണം.



English Summary: Stones Thrown At Kanhaiya Kumar's Convoy After Public Meeting In Bihar