ബന്ധു വേണ്ട, സമ്മതമുള്ള ഏതു സ്ത്രീക്കും വാടകഗർഭം സ്വീകരിക്കാം: പാർലമെന്ററി സമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കു മാത്രമല്ല താൽപര്യമുള്ള ഏതു സ്ത്രീക്കും വാടകഗർഭം ധരിക്കാമെന്നു പാർലമെന്ററി സമിതി ശുപാ‍ർശ. വിധവയോ വിവാഹ മോചിതയോ ഉൾപ്പെടെ 35നും 45നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെയും വാടകഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സമിതി ശുപാ‍ർശ ചെയ്യുന്നു. രാജ്യസഭയുടെ 23 അംഗ സിലക്ട് കമ്മിറ്റി വാടക ഗർഭധാരണ നിയന്ത്രണ ബിൽ 2019ൽ 15 പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണു ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അ‍ഞ്ചു വർഷം ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കാത്തതു വന്ധ്യതയായി നിർവചിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ സമിതി ഒഴിവാക്കി.

കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് അഞ്ച് വർഷം എന്നതു നീണ്ട കാലയളവായതിനാലും വാടക ഗർഭധാരണ നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമാകും എന്നതിനാലുമാണിത്. പുതിയ ശുപാർശപ്രകാരം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ ഏതു സമയത്തും ദമ്പതികൾക്ക് വാടക ഗർഭധാരണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. വാടകഗർഭം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി 16 മാസം എന്നത് 36 മാസമായി ഉയർത്തി. സമിതി ചെയർമാൻ ഭൂപേന്ദർ യാദവ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. രാജ്യസഭ ഈ ബിൽ സിലക്ട് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ട ശേഷം 10 തവണ സമിതി യോഗം ചേർന്നു.

English Summary: Surrogate mother need not to be close relative; single woman can avail surrogacy: Parliament Panel