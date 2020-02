ജമ്മു∙ ശ്രീനഗറിലെ പരിംപോറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഭീകരാക്രമണം. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സി‌ആർ‌പി‌എഫ് (സെൻ‌ട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ്) ജവാൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു.

English Summary: Terrorists attacked a check-post in Parim Pora, Srinagar; One CRPF jawan has lost his life