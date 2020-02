തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. ഇവരുടെ വിരമിക്കൽ തീയതി ഏകീകരണവും പരിഗണനയിലില്ലെന്നു മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: No increase in retirement age says TM Thomas Isaac