വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിച്ചവർക്ക് കൊറോണയില്ല; സ്ഥിരീകരിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിച്ചവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രം. 645 പേരെയാണ് വുഹാനില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. 1,38,750 യാത്രക്കാരെ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചു. ഇതുവരെ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം 73 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 563 ആയി. ഹേങ്കോങ്ങിലെയും ഫിലിപ്പീന്‍സിലെയും ഒരോ മരണംകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതുവരെയുള്ള കൊറോണ മരണം 565 ആണ്. ഇന്നലെമാത്രം ചൈനയില്‍ 3694 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചികില്‍സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരം കടന്നു.

ജപ്പാനിലെ യോകോഹാമ തീരത്ത് തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ആഡംബര വിനോദക്കപ്പലില്‍ പത്തുപേര്‍ക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കപ്പല്‍യാത്രക്കാരില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി. കപ്പലിലുള്ള 3691 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ആരെയും കരയിലിറക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ 25 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം ഉടന്‍ ചൈന സന്ദര്‍ശിക്കും.



