വിമർശനത്തിനു കടിഞ്ഞാൺ; അധ്യാപകരെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ സർക്കുലർ

തൃശൂർ ∙ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ കർശന അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു സർക്കുലർ. മുന്നറിയിപ്പിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും സർക്കാർ നയങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നടപടികളേയും വിമർശിച്ച് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ കെ.ബി. അനിതാകുമാരി സർക്കുലർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്റെ കോപ്പി അധ്യാപകർക്കു വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭാഷണത്തിലൂടെയോ എഴുത്തിലൂടെയോ സർക്കാർ നടപടികളെ പൊതുജനമധ്യത്തിലോ അസോസിയേഷനുകളിലോ സംഘങ്ങളിലോ പോലും വിമർശിക്കരുതെന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഫലത്തിൽ വാട്സാപ് സന്ദേശത്തിലൂടെയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനും വിലക്കുണ്ടാകും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (1960) 50 (എ) ഉപവകുപ്പുപ്രകാരമാണ് ഇതു വിലക്കിയത്. അധ്യാപകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യം വിലക്കിയാൽ പ്രതിരോധിക്കും: മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യം ഹനിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഉത്തരവാണ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഏകാധിപത്യസ്വഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകനോ അനധ്യാപകനോ എതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെപിഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Circular banning teachers and non teaching staff from criticizing government