ബൈക്കിനെ ഇടിച്ചിട്ട പൊലീസ് ജീപ്പ് നിർത്താതെ പോയെന്നു പരാതി; പ്രതിഷേധം

മഞ്ചേരി ∙ ബൈക്കിനെ ഇടിച്ചിട്ട പൊലീസ് ജീപ്പ്, നിർത്താതെ പോയതായി പരാതി. 10 മിനിറ്റ് റോഡിൽ കിടന്ന യുവാവിനെ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറും സംഘവുമാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചത്. വണ്ടൂർ നടുവത്ത് ആര്യാലയം ഹരീഷിന് (25) ആണ് പരുക്കേറ്റത്. കാരക്കുന്നിന് സമീപം ഷാപ്പിൻക്കുന്നിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണു അപകടം.

മഞ്ചേരിയിൽനിന്നു വണ്ടൂരിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു ഹരീഷ്. മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന പൊലീസ് ജീപ്പ് ഇടിക്കുക ആയിരുന്നെന്നു ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. തലയ്ക്കും ഇരു കൈപ്പത്തിയിലും പരുക്കേറ്റു. ബൈക്കിനു കേടു പറ്റി.

ഇതേസമയം അതുവഴി വന്ന ഡപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാറും സംഘവുമാണ് രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പൊലീസ് ജീപ്പ് നിർത്താതെ പോയതിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു.

English Summary: Complaint that police jeep after hitting bike went without stopping