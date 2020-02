തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യവസായ മേഖലയിലുണ്ടായ വളർച്ച ആ മേഖലയിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ‘ശരീര ഭാഷ’ മാറുന്നതിന്റെ പ്രവണതയായി കാണാമെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്. 2014–15ൽ ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിൽ വ്യവസായ മേഖലയുടെ വിഹിതം 9.8 ശതമാനമായിരുന്നത് 2018–19ൽ 13.2 ശതമാനമായാണ് വർധിച്ചത്. പശ്ചാത്തല സംവിധാനം മാറിയതിനൊപ്പം പുതിയ മനോഭാവം വ്യവസായ മേഖലയിലുണ്ടായി. സേവന മേഖലപോലും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് താഴെയാണെന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.

പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കേരള സമ്പദ്ഘടനയുടെ കരുത്തിനെയാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നതെന്നു ധനമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ഇതു വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. അതീവ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിൽനിന്നു കൊണ്ടല്ല, 3 വർഷമായി അതിജീവിച്ച സമ്പദ്ഘടനയുടെ അടിത്തറയിൽനിന്നുകൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

വ്യവസായ മേഖലയിൽ ടൂറിസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത് ഐടി മേഖലയാണ്. കേരളത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയും ഐടിയിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം ഇതിനു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഐടിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സർക്കാരിനു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വ്യവസായത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം പൊതുമേഖലയ്ക്കാണ്. ആ മേഖല വളരുന്നത് വ്യവസായ മേഖലയെ സഹായിച്ചു. എന്താണ് വളർച്ചയുടെ കാരണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര പഠനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നു ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ ഫാക്ടറി വ്യവസായത്തിനും കുടിൽ വ്യവസായത്തിനും ഇടയിലാണ് ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായം. കുടിൽ വ്യവസായം ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഫാക്ടറി വ്യവസായത്തിന് ചെറിയ വളർച്ച മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ വളർച്ച നേടാനായി. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ്. കേരളത്തിന്റെ ശക്തി ഈ മേഖലയിലായതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കും.

മോശം പ്രകടനമുണ്ടായത് കാർഷിക മേഖലയിലാണെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രളയം കാർഷിക രംഗത്തെ ബാധിച്ചു. ഉൽപ്പാദന നഷ്ടം ഉണ്ടായി. നാണ്യവിള തകർച്ചയും കാരണമായി. വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാം വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടാത്തതും വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതുമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Growth in industrial sector indicator of changing body language of kerala