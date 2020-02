‘പൗരത്വ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ വർഗീയവാദികളെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു’

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലും ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിലും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയര്‍ത്തി രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നവർ തന്നെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2010ലാണ് എൻപിആർ വന്നത്. എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് 2014ൽ ആണ്– മോദി പറഞ്ഞു.



എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നുണ പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നത്. സെന്‍സസും എൻപിആറും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭരണപരമായ പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. നേരത്തേയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. എൻപിആറിലെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ മറുപടി നൽകി. സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ സംസാരിച്ച ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ചിലര്‍ ഒഡിഷയിൽനിന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്കു താമസം മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷ ഒഡിയ ആണെന്നു പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്കായി സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക– മോദി പറഞ്ഞു.

എൻപിആർ നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസന വിരോധികളാണ്. പൗരത്വ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ വർഗീയ വാദികളെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞു. പിണറായി നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് കാരണം ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കാൻ വൈകിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

