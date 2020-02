ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സ്വത്വം 1990 ജനുവരി 19ന് കുഴിച്ചുമൂടിയതാണ്: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിനെ പരാമർശിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സ്വത്വം 1990 ജനുവരി 19ന് കുഴിച്ചുമൂടിയതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത കളഞ്ഞ സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെയുണ്ടായ വിമർശനത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സംഘർഷവും കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിനു കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് കശ്മീരിൽ നിന്നു പലായനം ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ ദിവസമാണ് കൂട്ടപ്പലായന ദിനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജനുവരി 19.

‘ആർട്ടിക്കിൾ 370 എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ കശ്മീർ കത്തുമെന്നാണു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. കശ്മീരിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ വച്ചതിനു ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ കശ്മീരിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തെന്നാണ് മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി പറഞ്ഞത്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുമെന്നാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത്. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ കശ്മീരിൽ ആരും തന്നെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയില്ലെന്നാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായി ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ പക്ഷം ചേരാൻ കഴിയും’–പാർലമെന്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു.



ഭൂമി കവർച്ചയുടെ മാത്രം സ്ഥലമായി കശ്മീരിനെ ആരാണ് മാറ്റിയത്? ബോംബുകളുടെയും തോക്കുകളുടെയും ഇടമായി കശ്മീരിന്റെ വ്യക്തിത്വം മാറ്റിയതാരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ജനുവരിയിലെ ആ കറുത്ത രാത്രി മറക്കാനാകുമോ? എന്നാൽ ഇന്ന് കശ്മീരിന്റെ സ്വത്വം ഐക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയത്. ഇതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് കാണിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

