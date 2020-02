വിജയ് കസ്റ്റഡിയിലായിട്ട് 23 മണിക്കൂർ; രേഖകൾ കിട്ടിയില്ല, മുൾമുനയിൽ തമിഴകം

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ് സിനിമാനടൻ വിജയ് 23 മണിക്കൂറായി ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ. ചെന്നൈ ഇസിആര്‍ റോഡ് പനയൂരിലെ നടന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി തുടങ്ങിയ പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അതിനിടെ ബിഗിൽ സിനിമയ്ക്ക് പണം പലിശയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രമുഖ പണമിടപാടുകാരൻ അൻപ് ചെഴിയന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 65 കോടി പിടിച്ചെടുത്തു.

ദീപാവലിക്കു തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ പണംവാരി പടം ബിഗിലിൽ കൈപറ്റിയ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ആണ് ഇളയ ദളപതിക്കു കുരുക്കായത്. ഇന്നലെ രാവിലെ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളായ എജിഎസ് എന്റർടെയിൻമെന്റ് ഓഫിസുകളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു. കൂടാതെ തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണം ഇടപാടുകാരനായ അൻപു ചെഴിയന്റെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. ചെന്നൈയിലും മധുരയിലും നടന്ന റെയ്ഡിലാണ് കണക്കിൽ പെടാത്ത 65 കോടി പിടിച്ചെടുത്തത്. നടനു നൽകിയ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച് അൻപ് ചെഴിയന്റെയും നിർമാതാവിന്റെയും മൊഴികളും താരത്തിന്റെ ആദായനികുതി രേഖകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

വിജയ്‌യെ നെയ്‌വേലിയിലെ ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രാത്രി ഒൻപതിനാണ് ഇസിആർ റോഡിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പരിശോധനയാണ് തുടരുന്നത്. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചെന്നൈ യൂണിറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിങ്ങാണ് പരിശോധനയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നികുതിവെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഒന്നും വിജയ്‌യുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലന്നാണു സൂചന. അതേസമയം വിജയ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയതോടെ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ മാസ്റ്റർ സിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലായി, ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങി. നോട്ടിസ് നൽകി വിളിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഷൂട്ടിങ് തടസപ്പെടുത്തി താരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു സിനിമാലോകം.

