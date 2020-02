വായില്‍ രോമം: സ്റ്റീഫന് സഹായ വാഗ്ദാനം; വീഴ്ച അന്വേഷിക്കാന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ അര്‍ബുദ ചികില്‍സയ്ക്കായി തൊലി മാറ്റിവച്ചപ്പോള്‍ വായ്ക്കുള്ളില്‍ രോമവളർച്ചയുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ആര്‍സിസിയിലെ വീഴ്ച അന്വേഷിക്കാന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജയുടെ നിര്‍ദേശം. മനോരമ വാര്‍ത്തയെത്തുടര്‍ന്നാണു മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍. സ്റ്റീഫനു വേണ്ട സഹായം നല്‍കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു വറ്റ് ഭക്ഷിക്കാനാകാതെ ഒരിറക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനാകാതെ വായില്‍ നിറയെ രോമവുമായാണ് വെള്ളറട സ്വദേശി സ്റ്റീഫന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിത ജീവിതം. വായിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം കീഴ്താടിയില്‍ നിന്നെടുത്ത ചര്‍മം തുന്നിച്ചേര്‍ത്തതോടെയാണ് വായില്‍ രോമം വളരാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം തേടി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആർസിസിയിലെത്തിയ സ്റ്റീഫനോട് രോമം വെട്ടാന്‍ ബാര്‍ബറെ വിളിക്കാനാണ് ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞതെന്നും കുടുംബം കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു.



കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ജൂലൈ 9 നാണ് വായിലുണ്ടായ ചെറിയ അര്‍ബുദ മുഴ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. മുഴ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ആ ഭാഗത്ത് തുടയിൽനിന്നു ചർമമെടുത്ത് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സ്റ്റീഫനോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ തുടയിൽ നിന്നു ചർമമെടുക്കുന്നതിനു പകരം കീഴ്ത്താടിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ആശുപത്രി വിട്ടു വീട്ടിലെത്തി ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രോമം വളരാന്‍ തുടങ്ങി. വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ മൗനമായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മറുപടി. അടുത്ത തവണ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിരത്തി. മുടി വെട്ടിക്കളയാനായിരുന്നു നിർദേശം. അങ്ങനെ വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു. മക്കളും സഹായത്തിനെത്തി.



എന്നാൽ മുറിഞ്ഞുവീഴുന്ന മുടി തൊണ്ടയിലേക്കും കുറച്ച് വയറ്റിനുള്ളിലേക്കുമാണ് പോയത്. ഓരോ തവണയും മുടി മുറിക്കലിനു പിന്നാലെ കടുത്ത ചുമയും ഛർദ്ദിലും തുടങ്ങി. ആഹാരം ചവയ്ക്കാൻ മുടി തടസ്സമായി. ചവയ്ക്കാതെ വിഴുങ്ങാമെന്നു വച്ചാലും മുടി തടയും. വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നതിലും മുടി. വായ നിറഞ്ഞ മുടിയുമായി വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അസ്വസ്ഥത. ദുരിതം സഹിക്കാതെ അടുത്തിടെ ഡോക്ടറെ വീണ്ടും കണ്ടു. ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സ്റ്റീഫനും ഭാര്യയും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് മുടി സ്വയം വെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാർബറെ വിളിച്ച് വെട്ടിക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചത്.

Engliah Summary: State Health Minister ordered to investigate treatment failure of cancer patient in RCC