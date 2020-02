പണം തട്ടി, യുവാവിന്റെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു; യുവതിയടക്കം രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ ശേഷം യുവാവിന്റെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ യുവതിയടക്കം രണ്ടു പേർ പൊലീസ് അറസ്റ്റിൽ. മാമംഗലം പൊറ്റക്കുഴി ചെറിയപട്ടാരപ്പറമ്പിൽ ജൂലി ജൂലിയൻ (37), സുഹൃത്ത് കാക്കനാട് അത്താണി കൃഷ്ണ വിലാസത്തിൽ കെ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ (രഞ്ജിഷ് 33) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

കാക്കനാട് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് സമീപമുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറിനായി വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിലേയ്ക്ക് സൗഹൃദം നടിച്ച് ജൂലി യുവാവിനെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ജൂലിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം യുവാവ് മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പമാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. അനാശാസ്യ നടപടിക്കെത്തിയതാണെന്ന് ആരോപിച്ചു ജൂലിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ യുവാക്കളെ മർദ്ദിച്ചു. തുടർന്നാണ് നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 27ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ തന്റെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് യുവാവ് പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിന്റെ പഴ്സിൽ നിന്നു എടിഎം കാർഡ് പിടിച്ചു വാങ്ങി. കാറും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചത്. എടിഎം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചു പല സമയത്തായി 50,000 രൂപ ഇവർ പിൻവലിച്ചു. ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കു വീഡിയോയിലെ രംഗങ്ങൾ ജൂലി അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആദ്യം പൊലീസ് പരാതിപ്പെടാതിരുന്ന യുവാവ് തന്റെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതോടെയാണ് പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

ഇവരോടൊപ്പമുള്ള രണ്ടു പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യുവതിക്കെതിരെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതിയിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായവരെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. യുവാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

