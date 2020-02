‌തൊഴിലില്ലായ്മ ചർച്ചയാകാതിരിക്കാൻ ബിജെപി നാടകം കളിക്കുന്നു: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയും വികസന മുരടിപ്പും ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള നാടകങ്ങളാണ് പാർലമെന്റിൽ ബിജെപി നടത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി. തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമായി.

വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് അനുവദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ മുതിർന്ന അംഗമായ മന്ത്രി പോലും മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന വായിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ബിജെപി ഇനിയും ഇതു തന്നെ ചെയ്യും. ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ച രാഹുൽഗാന്ധിക്കെതിരെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർധൻ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പരാമർശത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ബഹളവും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നു. 2 തവണ നിർത്തിവച്ചതിനു ശേഷവും ഇരുപക്ഷവും വഴങ്ങാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് സഭ തിങ്കളാഴ്ച ചേരാൻ പിരിഞ്ഞു.

English Summary : BJP is playing drama to avoid talks on unemployment, says Rahul Gandhi