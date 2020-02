ബ്രിട്ടനിൽ മൂന്നാമത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജാഗ്രത തുടരുന്നു

ലണ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെ ബ്രിട്ടനിൽ മൂന്നാമതൊരാൾക്കുകൂടി വ്യാഴാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം സിംഗപ്പൂരിൽനിന്ന് എത്തിയ ആൾക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ബ്രൈറ്റണിലെ റോയൽ സസെക്സ് ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് ഇയാൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആദ്യം എത്തിയത്.

അതിനാൽ അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരെയും സന്ദർശകരെയുമടക്കം നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ചികിത്സയ്ക്കായി രോഗിയെ ലണ്ടനിലെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചമുമ്പ് രണ്ടു ചൈനീസ് വംശജർക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ ന്യൂകാസിലിൽ ചികിൽസയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

ചൈനയിൽ രോഗബാധ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായ വുഹാനിൽനിന്നു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തിച്ച 93 പേർ ഇപ്പോഴും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷയിലാണുള്ളത്. ഇതിനിടെ ചൈന, തായ്‌ലൻഡ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഹോങ്കോങ്, തയ്‌വാൻ, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, മക്കാവു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തുന്നവരി‍ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അടിയന്തര സേവനം തേടണമെന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

