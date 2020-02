നികുതി വെട്ടിപ്പോ, രാഷ്ട്രീയമോ പ്രശ്നം; വിജയ് ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാരുടെ?

ചെന്നൈ∙ ചെന്നൈ ഇസിആര്‍ റോഡ് പനയൂരിലെ സൂപ്പർതാരം വിജ‌യ്‌യുടെ വീട്ടിൽ ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധന 30 മണിക്കൂറാണു നീണ്ടത്. ഭൂമിയുടെ ആധാരങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തതായാണു വിവരം. വിജയ്‌യുടെ സാളിഗ്രാമത്തിലെയും പനയൂരിലെയും വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നു ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടുതൽ പരിശോധന വേണമെന്നാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് പത്രകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചതും.



ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു സിനിമകളുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വിജയ് നടത്തിയ പ്രസംഗം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ക്യത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണെന്ന് ആ പഴയ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസിലാകുമെന്നും വിജയ് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അഭിനയം നടത്തില്ല. എന്റെ ജോലി സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചത്. ജയലളിതയുടെ മരണത്തോടെ അനാഥമായ അണ്ണാ ഡിഎംകെ ചിലരുടെ വരവുകളിൽ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. പ്രധാനമായും കമൽഹാസൻ, രജനികാന്ത്, വിജയ്. സിനിമാ ഓഡിയോ ലോഞ്ചുകളിൽ ക്യത്യമായി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് വിജയ് കയ്യടി നേടിയിരുന്നു.

പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ പൊതു വേദികളിലും ഉയർന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും ചർച്ചയായി. വിവാദമായ ഇൗ നടപടികൾ ഡിഎംകെ നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ദയാനിധി മാരന്റെ സഹോദരൻ കലാനിധി മാരൻ നിർമാതാവായ മാസ്റ്ററിന്റെ സെറ്റിലാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. വിജയ് സേതുപതിയുമൊത്തുള്ള ഫൈറ്റ് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്.



180 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച ‘ബിഗിലി’ൽ വിജയിന്റെ പ്രതിഫലം 50 കോടി രൂപ. അതിനാൽ പടത്തിന്റെ ചെലവിൽ പ്രധാന ഇനമായി താരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണു രേഖകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ചെലവ് പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി നിർമാണക്കമ്പനി നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ചില പരാതികൾ ഉയർന്നതായും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണു പരിശോധനയും ചോദ്യം ചെയ്യലുമെന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. നിർമാണക്കമ്പനി കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം ഉപയോഗിച്ചതായി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എജിഎസ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫിനാന്‍ഷ്യര്‍ അന്‍പുചെഴിയന്‍ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 25 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തതായാണു വിവരം. ഒട്ടേറെ പ്രൊഡക്‌ഷന്‍ ഹൗസുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൂടിയാണ് അന്‍പുചെഴിയന്‍.



വിജയ് സിനിമകളിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാഴ്ചകൾ



രജനീകാന്തിനെപ്പോലെ, സ്വന്തം സിനിമയുടെ സന്ദേശം തമിഴകത്തെ അവസാനത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ അവസാന വീട്ടിലുമെത്തിക്കാനുള്ള താരപ്രഭാവം വിജയ്‌ക്കുമുണ്ട് മെർസലിലും സർക്കാരിലും വിജയ് തൊടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അവസാന ചിത്രമായ ബിഗിലിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സൂചനകളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ കേട് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ തീർത്തു.



മെർസൽ: കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം ജിഎസ്ടി എന്നിവയ്ക്കെതിരായ വിമർശനം. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം.



സർക്കാർ: തമിഴകത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പതിവു സൗജന്യ പദ്ധതികളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. അണ്ണാഡിഎംകെ മന്ത്രിമാരുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം. മന്ത്രി സി.വി. ഷൺമുഖം താരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് 'നക്സലൈറ്റ്'

ബിഗിൽ: ചെന്നൈയിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ് തലയിൽ വീണു മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ബാനർ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ വിമർശനം.



English Summary: Political Vendetta, Allege Fans As IT Raid On Tamil Actor Vijay Who Criticised BJP Continues