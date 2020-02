ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസ് – ബിജെപി കയ്യാങ്കളി. രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കാനെഴുന്നേൽക്കവേ, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ്‌വർധൻ അതു തടഞ്ഞ് രാഹുലിനെതിരെ പ്രസ്താവന വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതാണു ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചത്. രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ അപലപിച്ചു പ്രസ്താവന വായിക്കാൻ ഹർഷ്‌വർധൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ, കോൺഗ്രസ് നിരയിൽ നിന്നു ഹൈബി ഈഡൻ, മാണിക്ക് ടഗോർ എന്നിവർ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന സഭയിൽ നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസിലെ മറ്റ് എംപിമാരും രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ രംഗം വഷളായി. ഹർഷ്‌വർധനു തൊട്ടുമുന്നിലെത്തി കൈചൂണ്ടി സംസാരിച്ച മാണിക്കിനെതിരെ ബിജെപി എംപിമാരും നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. സ്മൃതി ഇറാനി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റു. ഇരു പക്ഷത്തെയും ഏതാനും എംപിമാർ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി.



പിന്നാലെ സഭ നിർത്തിവച്ച സ്പീക്കർ ഇരു കൂട്ടരെയും തന്റെ മുറിയിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അനുരഞ്ജന ശ്രമത്തിനിടയിലും ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ വാക്പോര് തുടർന്നു.



English Summary: Lok Sabha adjourned after scuffle between BJP and Cong MPs