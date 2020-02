നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരാമർശം രാജ്യസഭാ രേഖകളിൽ നിന്നു നീക്കി; അപൂർവനടപടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരാമർശം രാജ്യസഭാ രേഖകളിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. ഈ വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് രാജ്യസഭാ ചെയർമാർ എം.വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ നടപടി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശം രാജ്യസഭാ രേഖകളിൽ നിന്നു നീക്കുന്നത് അപൂർവനടപടിയാണ്. സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികളെ മികച്ച രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്നതെന്നു വ്യാഴാഴ്ച നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

2010–ൽ കോൺഗ്രസാണ് എൻപിആർ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും 2015ൽ ചിത്രവും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളും ചേർന്നു പുതുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കു മറുപടി നൽകിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വാക്കും രാജ്യസഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

