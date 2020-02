ബന്ധുവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു; വിഡിയോ പാട്ടിനൊപ്പം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു

കൊല്ലം∙ ഒപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ വെട്ടിക്കൊന്ന പ്രതി മൃതദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള വിഡിയോ പകർത്തി സിനിമാ പാട്ടിനൊപ്പം സമൂഹമാധ്യത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. തുടർന്ന് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച അസം സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ അലി അപകടനില തരണം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച്ച പുലര്‍ച്ചയാണ് കോഴിയെ വെട്ടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അബ്ദുള്‍ അലി തന്റെ ബന്ധു കൂടിയായ ജലാലുദ്ദീനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്.

മൊബൈല്‍ ഫോണിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തിനിനൊടുവിലായിരുന്നു കൊലപാതകം. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മൂന്നു വിഡിയോകള്‍ അബ്ദുല്‍ അലി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു.



കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച പ്രതി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സയിലാണ്. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അബ്ദുള്‍ അലിയെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങും. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷം ജലാലുദ്ദീന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി അസമിലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. അഞ്ചല്‍ ചന്തമുക്കിലെ ഇറച്ചിക്കടയിലെ ജോലിക്കാരായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീനും അബ്ദുല്‍ അലിയും.

