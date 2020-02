പൗരത്വ നിയമം സംസാരിച്ച യാത്രക്കാരന് അറസ്റ്റ്: ഡ്രൈവർക്ക് ബിജെപി ‘അവാർഡ്’

മുംബൈ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് യാത്രക്കാരനെ പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ, ഊബർ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് ബിജെപിയുടെ വക ‘അവാർഡ്’. ഡ്രൈവർ രോഹിത് സിങ്ങിന് ബിജെപി നേതാവ് എംപി ലോധ ‘അലർട്ട് സിറ്റിസൺ അവാർഡ്’ നൽകിയത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു ഇതിനാസ്പദമായ സംഭവം.

രാത്രി 10.30 ഓടെ ജുഹുവിൽനിന്ന് കുർളയിലേക്ക് ടാക്സിയിൽ കയറിയ ആക്ടിവിസ്റ്റും കവിയുമായ ബപ്പാഡിത്യ സർക്കാർ, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രോഹിത് എടിഎമ്മിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി.

രണ്ടു പൊലീസുകാർക്കൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം, യാത്രക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പൊലീസ് ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: BJP's 'Award' For Driver Who Took Poet To Mumbai Cops Over CAA Chat