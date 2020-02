ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും; ഉടൻ നോട്ടിസ് നൽകും

കൊച്ചി ∙ പാലാരിവട്ടം മേല്‍പാലം അഴിമതിക്കേസില്‍ മുന്‍മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലന്‍സ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാന്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കും. അന്വേഷണത്തിന് ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയതോടെയാണ് വിജിലൻസിന്റെ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന.

പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമിച്ച ആർഡിഎഫ് കമ്പനിക്ക് മുൻകൂറായി എട്ടുകോടി രൂപ നൽകാൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി. ഒ സൂരജ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ ഒരുവട്ടം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, പാലാരിവട്ടം മേൽപാലത്തിന്റെ ഭാരപരിശോധനയിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം കരാറുകാർ മറുപടി നൽകണം. മേൽപാലത്തിന്റെ ഭാരപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ.എഫ്. നരിമാൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി.

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും പാലം പൊളിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം. ഭാരപരിശോധന നടത്താനാകാത്തവിധം പാലം അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും പൊതുസുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവെന്നും ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



English Summary : Vigilance to question VK Ibrahim Kunj again in Palarivattom Flyover Case