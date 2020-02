പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം: ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ ചോദ്യംചെയ്യൽ സഭാ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം

കൊച്ചി ∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് എംഎൽഎയുടെ ചോദ്യംചെയ്യൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം നടക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ടു തവണ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ മൊഴികൾ അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് പുതിയ ചോദ്യാവലി തയാറാക്കി.

കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ നിർമാണ കമ്പനി ആർഡിഎസ് പ്രോജക്ട്സിനു കരാർ നൽകിയതു മുതലുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികളാണു വിജിലൻസ് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുന്നത്. മുൻമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ വേണമെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിംകു‍ഞ്ഞിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കാൻ നിയമതടസമില്ല. അന്വേഷണവുമായി ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് സഹകരിച്ചാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണു വിജിലൻസിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിയമോപദേശം.

ആർഡിഎസ് പ്രോജക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സമ്മർദത്തിലാക്കുന്ന തന്ത്രമായിരിക്കും വിജിലൻസ് പ്രയോഗിക്കുക എന്നാണ് സൂചന.

English Summary: VK Ibrahim Kunju to be interrogated in palarivattom bridge case after assembly session