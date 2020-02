സംവരണത്തിലെ ഇടപെടൽ നിർഭാഗ്യകരം; മോദി സർക്കാരിനെതിരെയും കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിലെ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടല്‍ നിര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. കോടതിയുടെ ഇടപടല്‍ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ക്കുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മുകുള്‍ വാസ്നിക് ആരോപിച്ചു.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു.അതേസമയം, സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തില്‍ സംവരണം മൗലികാവകാശമല്ലെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാനവിധി.

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണം നല്‍കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സര്‍ക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അതിനായി നിര്‍ബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംവരണവിഷയത്തില്‍ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിധി.

