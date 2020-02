തൃശൂരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ; ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പു കണ്ടെത്തി

തൃശൂർ ∙ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റ് കോഴിക്കട സെന്ററിൽ താമസിക്കുന്ന തൈപറമ്പിൽ വിനോദ്, ഭാര്യ രമ, മക്കളായ നയന, നീരജ് എന്നിവരെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങൾ അഴുകിയ നിലയിലാണ്.

പരിസരത്ത് രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇവരെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായി അറിവില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

വിനോദ് ഡിസൈൻ പണിക്കാരനാണ്. ഭാര്യ രമ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി കടയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്. മകൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയും മകൻ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുമാണ്. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ.പി.വിജയകുമാരൻ, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്‌പി ഫേമസ് വർഗീസ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ സിഐ പി.കെ.പത്മരാജൻ, എസ്ഐ ഇ.ആർ.ബൈജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലതെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി. വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പു കണ്ടെത്തി.

English Summary: Four Persons in a Family Found Dead at Thrissur