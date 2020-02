തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കല്‍ വിജിലന്‍സ് രൂപീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് തടയുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടു.

English Summary : Kerala to set up Medical Vigilance soon