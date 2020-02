ഒറ്റപ്പാലം ∙ ആർഎസ്എസ് സൈദ്ധാന്തികനും താത്വികാചാര്യ‌നുമായ പത്മവിഭൂഷൻ പി.പര‌മേശ്വരൻ (93) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആലപ്പുഴ മുഹമ്മയിൽ. പൊതുദർശനം കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ ആർഎസ്എസ് കാര്യാലയത്തിൽ. ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം പടിഞ്ഞാറേക്കര ആയുർവേദാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മടങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ – പാലക്കാട് അതിർത്തിയിൽ മായന്നൂരിലെ നിള സേവാസമിതി സെക്രട്ടറി കെ.ശശികുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയായിരുന്നു മരണം.

ചിന്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. രാജ്യം സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ അദ്ദേഹത്തെ പരമേശ്വർജി എന്നു വിളിച്ചു.

കോൺഗ്രസ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പൂർണമായും കീഴടക്കിയിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ, ബൗദ്ധിക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ ദേശീയതയിലൂന്നിയ പുതിയൊരു വിചാരധാര കടത്തിവിടുന്നതിനു മുഖ്യനേതൃത്വം നൽകിയതു പി.പരമേശ്വരനായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും അകന്ന് ആധ്യാത്മികതയും ലാളിത്യവും മുഖമുദ്രയാക്കി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവകർക്കു മാർഗനിർദേശിയായി ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്.

1926ൽ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ കായിപ്പുറം താമരശേരിൽ ഇല്ലത്ത് പരമേശ്വരൻ ഇളയതിന്റെയും സാവിത്രി അന്തർജനത്തിന്റെയും ഇളയ സന്താനമായാണു പരമേശ്വരന്റെ ജനനം. ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തു ജനസംഘത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം സംഘടനയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി. അക്കാലത്തു പുത്തൻചന്തയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആർഎസ്എസ് ശാഖയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തട്ടകമായി മാറിയ പഠനഗവേഷണകേന്ദ്രം ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായും തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആറ്റൂരിൽ നടന്ന ആർഎസ്എസ് സമ്മേളനത്തിനിടെ സംഘടനാ തലവൻ ഗുരുജി എന്ന എം.എസ്.ഗോൾവാൾക്കറുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുവാൻ അവസരമുണ്ടായതാണു പരമേശ്വരന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിർണായകമായത്.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയുടെ നിയമനിർമാണസമിതി അംഗമായിരുന്നു. 2018ൽ പത്മവിഭൂഷൻ ബഹുമതിയും 2004ൽ പത്മശ്രീയും ലഭിച്ചു. േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ്, ഹിന്ദു ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം, അമൃതകീർത്തി പുരസ്കാരം, വിദ്യാധിരാജ ദർശനപുരസ്കാരം, ജന്മാഷ്ടമി പുരസ്കാരം, ആർഷഭാരത സംസ്കാര പരമശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം, ഹനുമാൻ പൊദ്ദാർ പുരസ്കാരം തു‌ടങ്ങിയവയ്ക്കും അദ്ദേഹം അർഹനായി. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ, മാർക്സും വിവേകാനന്ദനും, മാർക്സിൽനിന്ന് മഹർഷിയിലേക്ക്, ശ്രീഅരവിന്ദൻ ഭാവിയുടെ ദാർശനികൻ, ഗ്ലാസ്നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയിക്കയും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും, ഹിന്ദുധർമവും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസവും തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധേയ കൃതികളാണ്.

