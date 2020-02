സർക്കാർ ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സംവരണം മൗലികാവകാശമല്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഉദ്യോഗകയറ്റത്തിനായി സംവരണവും ക്വാട്ടയും അനുവദിക്കുന്നതു മൗലികാവകാശമല്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി. വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിലാണു സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. സര്‍ക്കാർ ജോലിയിൽ വിവിധ സമുദായങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭിക്കാതെ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ നിർബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിന്റെ പിഡബ്ല്യുഡി വിഭാഗത്തിലെ അസി. സിവിൽ എൻജിനീയർ തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിനു പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കു സംവരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണു കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ‘സംവരണം അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഉദ്യോഗകയറ്റങ്ങളിൽ സംവരണം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമല്ല. സംവരണം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു നിർദേശം നൽകി തീർപ്പു കൽപിക്കാൻ കോടതിക്കാവില്ല’– ജസ്റ്റിസ് എൽ.നാഗേശ്വര റാവു, ഹേമന്ദ് ഗുപ്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

2012ൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ച വിധിയാണ് ഇതിലൂടെ മറികടക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കു ക്വാട്ട രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുവാദമുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിധി. പട്ടികജാതി– പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും സഹായിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അവകാശമാണെന്നും ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 16(4), 16(4–എ) എന്നിവ ഇതാണ് പറയുന്നതെന്നും അന്ന് കപിൽ സിബൽ, കോളിൻ ഗോൺസാൽവസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചിരുന്നു.

ഈ അനുച്ഛേദങ്ങൾ സംവരണം അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെ സംസ്ഥാന സേവനങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവ നടപ്പാക്കാനാവുകയുള്ളൂവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞുവച്ചത്. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാനം ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്നും കോടതി നിലപാടെടുത്തു.

