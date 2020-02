പരമേശ്വർജിയെന്ന തണൽ ഇനിയില്ലെന്ന് മനസിനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്: വി.മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘പരമേശ്വർജിയെന്ന തണൽ ഇനിയില്ലെന്ന്, ഈ വിയോഗമുണ്ടാക്കിയ ശൂന്യതയിൽ മനസിനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന് ഊടും പാവുമേകി, ആർഎസ്എസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലുടനീളം ദീപസ്തംഭമായി നിന്നു പരമേശ്വർജി. കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. വിദ്യാർഥി പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തന കാലത്താണ് അദ്ദേഹവുമായി ആദ്യമായി അടുത്തിടപഴകാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത്’– ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ പി.പരമേശ്വരന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ വാക്കുകളാണിത്.

നവോത്ഥാനത്തെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പരമേശ്വർജി തുടങ്ങി വച്ച ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം കേരളത്തിന്റെ ചുവപ്പൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ മറ്റൊരു ചിന്താധാരയിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കു തട്ടകം മാറ്റിയത്. കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളി മനസിനെ ദേശീയതയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. കൊട്ടിഘോഷിച്ച കേരള മോഡലിന്റെ പൊള്ളത്തരം ഇഎംഎസിനോട് പോലും മടിയില്ലാതെ നേരിട്ട് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിലെ ആളെണ്ണം പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച ഇഎംഎസിന്റെ പിൻമുറക്കാർക്ക്, അവിടെ ആളെണ്ണം കൂടിയതു കാട്ടിക്കൊടുത്താണ് പരമേശ്വർജി വിടവാങ്ങിയത്.

ആശയപരമായി വ്യത്യസ്ത ധാരകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ സംവാദമാകാം എന്ന മാതൃകയും ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി. 1990കളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ കമ്യൂണിസം നേരിട്ട തിരിച്ചടികളെ കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടി. ദേശീയതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കപട നവോത്ഥാന വാദികളെ എന്നും തുറന്നെതിർത്തിട്ടുള്ള പരമേശ്വർജിയുടെ ആശയമാണ് ഇന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരും പിന്തുടരുന്നത്. ഒരു തലമുറയെ വിഷലിപ്തമാക്കാനുള്ള ഇടതുനീക്കത്തെ തുടച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ടാവണം പരമേശ്വർജിക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയൊരുക്കേണ്ടത്– മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Minister of State for External Affairs V Muraleedharan tribute to P Parameswaran