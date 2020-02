ബിജെപിയെ എതിർക്കുക എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കുക എന്നല്ല: സുരേഷ് ഭയ്യാജി ജോഷി

പനജി∙ ബിജെപിയെ എതിർക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കുക എന്നതല്ലെന്ന് ആർഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ഭയ്യാജി ജോഷി. ഗോവയിലെ പനജിയിൽ ഡോണ പൗലയിൽ ‘വിശ്വഗുരു ഭാരത്’ എന്ന സെമിനാറിലെ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബിജെപിയെ എതിർക്കുക എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കുക എന്നതല്ല. അത് നാം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ്. അതു ഹിന്ദുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല – സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി ഹിന്ദുക്കൾ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഹിന്ദു സമൂഹം എന്നാൽ ബിജെപിയല്ല. ഒരു ഹിന്ദു മറ്റൊരു ഹിന്ദുവിനോട് പോരാടുന്നതിനു കാരണം അവർ സ്വന്തം മതത്തെ മറന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഛത്രപതി ശിവാജിക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽനിന്ന് എതിർപ്പു നേരിടേണ്ടി വന്നു. എവിടെ ആശയക്കുഴപ്പവും സ്വയം കേന്ദ്രീകൃത പെരുമാറ്റവും വന്നാലും അവിടെ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകും.

ബംഗാളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരാണെന്നു പറയും. എന്നാൽ ദുർഗ പൂജ പോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവരാണ് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതേ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലും. ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തെത്താൻ മൽസരിക്കുന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വളരണം. സംഘം എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം. അഹിന്ദുക്കൾക്കും ചേരാം. ചേർന്നുകഴിഞ്ഞ് ‘ഭാരത് മാതാ കി ജയ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറയാനാകില്ല. ഭാരതത്തെ മാതാവായി കാണാത്തവർക്ക് സംഘത്തിൽ ചേരാനാകില്ല’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Opposing BJP Doesn't Mean Being Against Hindus: RSS Leader Suresh "Bhaiyyaji" Joshi