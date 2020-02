കൊറോണ നിരീക്ഷണം: ‘ആരും വീട്ടിലേക്ക് കയറാറില്ല, ഭക്ഷണം പുറത്തു വച്ചിട്ട് പോകുന്നു’

കൊച്ചി ∙ ‘അയൽവാസികൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ബന്ധുക്കൾ പോലും വീട്ടിലേയ്ക്കു കയറാതെ ഭക്ഷണം പുറത്തു വച്ച് പെട്ടെന്നു പോകുന്നു’– കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ സങ്കടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവർക്കു കൗൺസിലിങ് നൽകുന്ന സംഘത്തിനു കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്. 28 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരാണ് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ സങ്കടം പേറി ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ സമയം കഴിക്കുന്നത്.

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഭൂരിഭാഗവും രോഗികളല്ലെങ്കിലും സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ദുരന്തം ഒരു അശ്രദ്ധകൊണ്ട് പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ മുഴുവൻ പേരും നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത വീടുകളുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാകട്ടെ ബന്ധുക്കളോ അടുപ്പമുള്ളവരോ എത്തിച്ചു നൽകുന്നു. പക്ഷെ ഭക്ഷണവുമായി വരുന്നവർ ആരും വീട്ടിലേയ്ക്ക് കയറുന്നതിനോ പുറത്തു നിന്നായാലും വിശേഷം അന്വേഷിക്കാനോ തയാറാകുന്നില്ല എന്നതിൽ ഇവർക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ മാനസിക സമ്മർദത്തിലുള്ളവർക്ക് അൽപം ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനാണ് ദുരന്ത നിവാരണ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം കൗൺസിലിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച രാജ്യത്തു നിന്നു വന്നവരോ, കൊറോണ ബാധിച്ചവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരോ എല്ലാം നിരീക്ഷണ കാലയളവ് കഴിയും വരെ നിർബന്ധമായും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നാണ് നിർദേശം. ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടി മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൗൺസിലർമാർ പാടു പെടുന്നുണ്ട്. നാടിനു വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗമാണ് ഈ വിഷമം എന്ന് ഓരോരുത്തരേയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കൗൺസിലർമാർ. ഇത്തരത്തിൽ ഏകാന്തതയിലുള്ളവർക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കഴിയണമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക നിർദേശം.

ഇതിനകം 54 പേർക്ക് ഫോണിലൂടെ ധൈര്യം നൽകുന്നതിനും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും കൗൺസിലർമാർക്ക് സധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം 313 ആയി. ആരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നതാണ് ആശ്വാസം. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ഇന്നലെ ഒരാളെ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി.

