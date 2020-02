െപൺകുട്ടിക്കൊപ്പം ടിക് ടോക്; കൗമാരക്കാരനെ നഗ്നനാക്കി മർദിച്ച് പെരുവഴിയിൽ നടത്തിച്ചു

ജയ്പുർ ∙ െപൺകുട്ടിക്കൊപ്പം ടിക് ടോക് വിഡിയോ ചെയ്ത കൗമാരക്കാരനെ നഗ്നനാക്കി പെരുവഴിയിൽ നടത്തിച്ചു. വിഡിയോയിൽ കൂടെ അഭിനയിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും കൂട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഇയാളെ ബെൽറ്റുകൊണ്ടു ക്രൂരമായി മർദിച്ചതും നഗ്നനാക്കി പെരുവഴിയിൽ നടത്തിച്ചതും. ഇതിന്റെ വിഡിയോ എടുത്തു പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൗമാരക്കാരൻ മാപ്പപേക്ഷിച്ചു കരഞ്ഞിട്ടും കൂട്ടാക്കാതെ യുവാവും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് അയാളെ തുടരെ മർദിക്കുകയും നഗ്നനാക്കി നടത്തുകയുമായിരുന്നു.‌

സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് യുവാവിനെയും ഒരു കൂട്ടുകാരനേയും പിടികൂടി. മറ്റു രണ്ടുപേർ ഒളിവിലാണ്. കൗമാരക്കാരന്റെ വീട്ടുകാർ യുവാവിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും കേസുമായി രംഗത്തെത്തി. മകളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കൗമാരക്കാരനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇരു കേസുകളിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



