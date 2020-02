വൃക്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്: 6 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ബെംഗളൂരു ∙ വൃക്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസില്‍ 3 വിദേശികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 6 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. നൈജീരിയന്‍ സ്വദേശി എസെന്‍ ലവ്‌ലി (29), സുഡാനില്‍ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഇസ്മയില്‍ (24), മര്‍വന്‍ ഫൈസല്‍ (27), ത്രിപുര സ്വദേശികളായ ഹീരേന്ദ്ര (25), ജതിന്‍ കുമാര്‍ (25), ബൊമ്മനഹള്ളി നിവാസി കമി രാജന്‍ (21) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



വൃക്ക ആവശ്യമുള്ളവരെ സമീപിക്കുന്ന സംഘം നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 40000 മുതല്‍ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് കേസ്. മുന്നൂറോളം പേര്‍ ഇവരുടെ തട്ടിപ്പിനിരയായതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Kidney Racket; Four was arrested in Bengaluru