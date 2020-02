ഇന്ത്യയിൽ മാന്ദ്യമില്ല; ആളുകൾ പാന്റ്സും ജാക്കറ്റും വാങ്ങുന്നുണ്ട്: ബിജെപി എംപി

ബല്ലിയ∙ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇല്ലെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണമെന്ന് ബിജെപി എംപി. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ ദോത്തിയും കുർത്തയും മാത്രമേ ധരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യുപിയിലെ ബല്ലിയയിൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എംപിയായ വീരേന്ദ്ര സിങ് മസ്ത്. ലോകം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ അതു ബാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക, ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമാണ്.

മാന്ദ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കോട്ടിനും ജാക്കറ്റിനും പകരം ദോത്തിയും കുർത്തയും ധരിച്ചേനെ. മാന്ദ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളും പാന്റ്സും പൈജാമകളും വാങ്ങില്ലായിരുന്നു.

ഇന്ത്യ മെട്രോ നഗരങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമങ്ങളുടെ കൂടി രാജ്യമാണ്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങിയ മെട്രോകളുടേതു മാത്രമല്ല, 6.5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളുടേതു കൂടിയാണ്. ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഗ്രാമീണരുടെ പണമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മസ്ത് പറയുന്നു.

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ഡോ.കെ.ബി. ഹെഡ്ഗെവാറും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയും ജയ്പ്രകാശ് നാരായണനും ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. ഗ്രാമീണർ ത്യജിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിഷുകാരിൽനിന്നും മുഗളന്മാരിൽനിന്നും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

